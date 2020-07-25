صور.. أحمد فهمي وهنا الزاهد في مزرعة للكلاب من أجل "شيبا"

وثقت الفنانة هنا الزاهد، رحلتها هي وزوجها الفنان أحمد فهمي لاختيار كلب من مركز إيواء حيوانات "شيلتر" المخصص للكلاب، وذلك خلال صور وفيديوهات عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "الزاهد" على صورة لها مع الكلب الذي اختارته، أنها ذهبت هي وزوجها لشراء كلب جديد من "الشيتلر" وشاهدت الكلب "شيبا" وخطف قلبها من 300 كلب متواجدين هناك ونصحت من يريد اقتناء كلب أن يتوجه لهذا المكان.

وتنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلمها الجديد "الغسالة" مع الفنان أحمد حاتم، والمقرر عرضه بعيد الأضحي، ويدور في إطار كوميدي خيالي، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.

فيلم "الغسالة"، من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، وشيرين رضا، ومحمد سلام، وأحمد فتحي، وعلي الطيب، وطاهر أبو ليلة.