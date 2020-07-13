مصرع طفلة عقرها كلب بكفر الزيات

لقيت طفلة بمدينة كفر الزيات بالغربية مصرعها، إثر قيام كلب بعقرها أثناء لهوها أعلى سطح العقار الذى يعمل فيه والدها حارسًا له.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم كفر الزيات، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بقيام كلب مملوك لأحد السكان بعقر نجلة حارس العقار، وتدعى "سما" وعمرها 5 سنوات، حيث لفظت أنفاسها متأثرة بجراحها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر الزيات، وتبين أن الطفلة كانت تلهو على سطح العقار أثناء قيام الأم بـ"نشر الغسيل"، ثم هاجمها الكلب وعقرها في رقبتها وأماكن مختلفة في الجسد، ولم تستطيع الإفلات منه رغم محاولات أصحابه إنقاذها.

ونُقلت جثة الطفلة إلى مستشفى كفر الزيات للكشف عليها من الطب الشرعي واستخراج تصريح بدفنها وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.