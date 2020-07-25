هاشتاج مصر 100 مليون عسكري يتصدر تويتر

احتل وسم "مصر 100 مليون عسكري" قائمة الأكثر انتشارًا "التريند" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعشرات الآلاف من المشاركات، نرصد بعض المشاركات التي جاءت به.

كتب مواطن خليكي يدعى طلال: "و30 مليون خليجي معكم يا أشقاء العروبة تحيا مصر".

ونشر حساب باسم مواطن يمني مع مصر السيسي: "مصر 100 مليون سيسي عندما تشاهد هذا الرجل في تلفاز فاعلم أن مصر بخير أعلم أن مصر لازالت تتنفس أعلم أن مصر لازالت على قيد الحياة، نعم أنا مواطن يمني أقول أني أعشق مصر السيسي بكل صراحة".

لوجي عقلت: "وقت الجد مصر 100 مليون عسكرى..100 مليون شهيد فداكى يامصر ..تحيا مصر دائما وابدا حرة مستقلة عظيمة شامخة".

أمير محمود صالح كتب: "احنا بفضل الله جيش عندو شعب وليس ككل العالم شعب عندو جيش، المصري بيتولد لابس مموة".

وشارك أحمد البدري قائلًا: "وتنساب يا نيل حرا طليقاً ليحكى ضفافك معنى النضال وتبقى مدى الدهر حصنا عريقا بصدق القلوب وعزم الرجال⁦".

ابن السني علق: "احنا الشعب اللي في وقت المحن بيبقي 100 مليون إيد واحدة". ⁦ ⁩

وكتب حسن: "مصر 100 مليون عسكري و 100 مليون راجل و 100 مليون مؤمن مسلم ومسيحي و100 مليون مضحي ومعانا قبل ده رب العالمين ومعانا قبل ده دعاء نبينا محمد ومعانا امان سيدنا عيسي كل ده معانا انتو معاكوا مين".

محمد عمر شعلان كتب: "احنا الدولة اللى كتبت تاريخها على الصخر مش على الورق بس".

وعلق عبدالقادر: "احنا جيل دفن اصحابو بايدوو فا مش هتفرق نتدفن احنا كمان فى سبيل ان كلمة الله أكبر وتحيا مصر تفضل في السما تحيا مصر".

وشهد الهاشتاج رغم انطلاقه منذ ساعات قليلة أكثر من 51 ألف مشاركة كما شارك فيه بعض الإخوة العرب من مختلف الدول العربية.