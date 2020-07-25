الصين تطلق 3 أقمار اصطناعية إلى الفضاء

أطلقت الصين، اليوم، 3 أقمار اصطناعية على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 بي"، من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين.

وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية، في بيان اليوم، أن الصاروخ الحامل تم إطلاقه الساعة 11:13 صباحا بتوقيت بكين، وأن أحد الأقمار وهو "تسييوان-3" سيستخدم لرسم الخرائط بدقة عالية.

وأضاف المركز، أن القمرين الصناعيين الآخرين سيستخدمان لرصد المادة المظلمة في الفضاء وتجميع البيانات التجارية، فيما دخلت الأقمار الصناعية الثلاثة بنجاح إلى مداراتها المحددة سلفا.