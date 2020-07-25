طيران الاحتلال الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بكثافة

جدد طيران الاحتلال الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً تحليقاً متواصلاً فوق مناطق الجنوب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إن "18 طائرة استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب كما تم تسجيل 13 خرقاً جوياً معاديا فوق مناطق الجنوب".

وأشارت قيادة الجيش اللبناني، إلى أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وكانت 5 طائرات إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية أمس الجمعة.

مصدر عسكري سوري: مروحيات إسرائيلية تستهدف 3 مواقع في القنيطرة مما أدى لإصابة شخصين

وكان مصدر عسكري، أعلن أمس الجمعة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي اعتدى قبيل منتصف لية أمس الجمعة، على 3 نقاط في الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة ما أسفر عن إصابتين طفيفتين واندلاع حرائق في الأحراج.

وقال المصدر في تصريح لـ"سانا"، إنه "في تمام الساعة الحادية عشرة قبيل منتصف الليل استهدفت الحوامات الإسرائيلية المعادية بصواريخ م/د ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة".

وأضاف المصدر، أن الاعتداء أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة واندلاع بعض الحرائق في الأحراج.