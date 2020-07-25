صور.. إزالة التعديات على مساحة 60 ألف متر "غرب كارفور" بالإسكندرية

صرح المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على منطقة "غرب كارفور" بالإسكندرية، بأنه تم إزالة التعديات الواقعة من إحدى شركات المقاولات على مساحة 60 ألفا و800 م2 تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر بشأن إزالة التعديات الواقعة على هذه المساحة بالمنطقة "غرب كارفور" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وأضاف أن جهاز مدينة رشيد الجديدة استلم الأرض من شركة المقاولات المتعدية علي هذه المساحة، والتي نفذت جميع أعمال الإزالة والإخلاء على نفقتها الخاصة.