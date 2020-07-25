روسيا تعلن بدء الاختبارات السريرية على لقاح ثان ضد كورونا

وافقت السلطات الصحية الروسية، رسميا على بدء الاختبارات السريرية للقاح ثان ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" من إنتاج مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي للفيروسات والتكنولوجيا البيولوجية.

وذكرت هيئة الرقابة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا، في بيان، أن وزارة الصحة الروسية منحت مركز "فيكتور" مصادقة على إجراء الاختبارات السريرية للقاحه، الذي يعد من الأمصال المرشحة الأبرز ضد الفيروس التاجي، وسيتم تطعيم المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في التجربة باللقاح بعد غد الاثنين، في إطار بروتوكول الاختبارات السريرية.

وأعلنت رئيسة الهيئة، أنا بوبوفا، أن مركز "فيكتور" أنجز بنجاح مرحلة الاختبارات قبل السريرية للقاح، الذي وصفته الحكومة الروسية سابقا بأنه أحد الأمصال المرشحة الأساسية.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، في 12 يوليو الجاري انتهاء التجارب السريرية في جامعة سيتشينوف الطبية على لقاح طوره مركز "جاماليا" للأوبئة والأحياء الدقيقة، والذي يعد أيضا من الأمصال المرشحة الأبرز في البلاد لمواجهة الفيروس التاجي.

الصحة الروسية تستبعد حدوث زيادة كبيرة في إصابات كورونا خلال الخريف

وقال كبير المتخصصين في الأمراض المعدية بوزارة الصحة الروسية، فلاديمير شولانوف، "إن حدوث زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورنا في الخريف بروسيا أمر غير متوقع".

وأشار شولانوف، في مؤتمر صحفي لوزارة الصحة الروسية، إلى أن التجمعات التي قد تشهدها المدارس والمعاهد في فصل الخريف، يمكنها أن تخلق ظروفا لانتشار العدوى، وفي هذه الحالة يمكن تسجيل زيادة في عدد الإصابات، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

روسيا تتخطى عتبة الـ800 ألف مصاب بالوباء

وقالت وزارة الصحة الروسية، إن البلاد بدأت للتو في الخروج من وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الوضع في بعض المناطق لا يزال غير مستقر.

وتخطت روسيا، أمس الجمعة، عتبة الـ800 ألف مصاب، رغم التراجع الملحوظ في عدد الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت روسيا معدل وفيات ضعيف مقارنة بالدول الأخرى، ورغم أنها تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات، إلا أن عدد الوفيات لم يتجاوز 13 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.