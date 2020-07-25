طبيب: لا أحد يستطيع التكهن بوقت وطبيعة الموجة الثانية من كورونا

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي بكلية طب القصر العيني، إن لا أحد يستطيع التكهن بميعاد وطبيعة الموجة الثانية من فيروس كورونا وكلها حسابات هندسية، ويجب أن نحذر منها في حالة حدوثها، ومن الممكن أن نتنبأ بمثل هذا لأن طبيعة أي مرض يكون له 3 موجات وليس فقط موجة ثانية.

وأضاف منيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه من الطبيعي أن يحدث لأي فيروس نوع من التحور، وأن هذا الفيروس أصبح أكثر انتشارا وليس أكثر ضراوة، ولكن لا نستطيع أن نعرف مع التحور الجديد واستمرار هذا التحور هل ستستطيع المناعة أن تسيطر عليه أو تتعامل معه أم لا.

وتابع، أنه عندما يخترق الفيروس خلية الإنسان تكون المشكلة والمضاعفات التي تؤدي إلى الوفاة هي نتيجة النشاط المناعي الزائد، وليس نقص المناعة لدى الناس فلابد أن يكون هناك نوع من تنظيم المناعة الذاتية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي في سباق مع الزمان متى سننجح لاكتشاف علاج لفيروس كورونا.

وأكد أن هذه المرة وتحور كورونا "كوفيد 19" عن عام 2012 هو أنه أكثر انتشارا وأقل ضراوة.