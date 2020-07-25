المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح في المخالفات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الجادين في سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية والتقدم بطلبات تصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها، عن طريق التصالح وفقا للقانون قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهي 30 يوماً بداية من 15 يوليو الجاري.

وفي سياق متصل تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، اليوم السبت، سير العمل في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح وذلك بمراكز صدفا وأبوتيج ومراجعة ملفات التصالح والطلبات التي جرى تقديمها من المواطنين، فضلا عن مراجعة ملف التقنين لأراض أملاك الدولة.