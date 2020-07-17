محافظ أسيوط: المراكز التكنولوجية تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء المحافظة تستقبل طلبات المواطنين في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 مشيرا إلى انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية اليوم الجمعة وأيام العطلات لاستقبال طلبات المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للإشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة.

وكلف محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

وناشد المحافظ كافة المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة في 15 أغسطس 2020 حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة معلنًا تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء للإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة لافتًا إلى إٔنه سيتم البت في الطلبات المقدمة للتصالح من خلال اللجان المشكلة لذلك مشيراً إلى أن قانون التصالح لمخالفات البناء يستهدف مصلحة المواطن والدولة.

كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة قد تفقد المراكز التكنولوجية بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط اليوم الجمعة بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط وتابع سير العمل وتقديم طلبات التصالح حتى في أيام العطلات تيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح لافتًا إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح لمخالفات البناء واستكمال الاجراءات لتلاشى حملات الإزالة المقرر تنفيذها للعقارات المخالفة وتطبيق القانون على غير الملتزمين كما تابع أيضا حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي بصدفا وتابع جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم سير العمل بالمركز التكنولوجي بالغنايم.