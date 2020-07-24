المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات تصالح مخالفات البناء بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، فى استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

قال المحافظ، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم، والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشد المحافظ، المواطنين المخالفين، بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح، وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، خلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مؤكدا أن تخفيض أسعار التصالح، الذي ستقرره اللجان المشكلة لهذا الغرض، سيكون ساريا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفه، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة، للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مناشدا كل المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات، قبل انتهاء المدة المحددة.

أكد المحافظ، على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدية التصالح، التى تقدر بحوالى 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.