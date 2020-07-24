المراكز التكنولوجية تواصل استقبال طلبات تصالح مخالفات البناء بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:11 م | الجمعة 24 يوليو 2020
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، فى استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
قال المحافظ، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم، والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وناشد المحافظ، المواطنين المخالفين، بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح، وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة، خلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مؤكدا أن تخفيض أسعار التصالح، الذي ستقرره اللجان المشكلة لهذا الغرض، سيكون ساريا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.
ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين، أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفه، مشددًا على ضرورة تقديم أوجه الدعم اللازمة، للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح، مناشدا كل المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات، قبل انتهاء المدة المحددة.
أكد المحافظ، على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبالغ جدية التصالح، التى تقدر بحوالى 25% من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.