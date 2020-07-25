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محمود مسلم

مقتل 9 أشخاص في إطلاق نار بباكستان

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(أ.ش.أ)
10:33 ص | السبت 25 يوليو 2020
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

أعلنت شرطة مدينة "روالبندي" الباكستانية، اليوم، مقتل 9 أشخاص وإصابة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات جراء إطلاق النار على منزل يقع بالقرب من قسم للشرطة.

ونقلت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية عن الشرطة أن الضحايا هم 5 سيدات و4 أطفال ولقوا حتفهم حينما اقتحم مسلحون منزلهم أمس الجمعة بسبب عداوة قديمة.

وأشارت الشرطة، إلى أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم الاشتراك في الجريمة وصادرت الأسلحة التي كانت بحوزتهما، ولا تزال عمليات المداهمة جارية لاعتقال المشتبه به الرئيسي وشركائه.

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