تجديد حبس "إخواني" بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل بالسلام

جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة حبس شاب "إخواني" بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل داخل محل أدوات كهربائية في السلام، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وخلال تحقيقات النيابة أنكر المتهم تلك التهمة، لكن النيابة قررت حبسه، لحين ورود تقرير الطب الشرعى، وهو الدليل الفني الذي تستند إليه في مثل هذه القضايا.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم على صلة بجماعة الإخوان الإرهابية، وشارك في عدد من المظاهرات خلال الفترة من 2013 إلى 2015، وجرى تحرير محضر ضده بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، وأوضحت التحريات أن قوات الأمن ضبطت هاتفًا محمولًا بحوزة المتهم، به عدد من الفيديوهات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وتلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بقيام متهم بالتعدي جنسياً على نجله، الذي يعمل طرفه بمحل صيانة الأجهزة الكهربائية.

وعقب التأكد من صحة البلاغ وتقنين الإجراءات، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وعقب تفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، محمل عليه فيديو لإرهابي سابق اتهامه في القضية رقم 763 2015، انضمام لجماعة محظورة، يحتوى على مشاهد اعتداء جنسي على طفل آخر، وتحرر بذلك محضر إداري بقسم شرطة الشروق، وتباشر النيابة تحقيقاتها في الواقعة.