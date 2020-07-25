قطاع الثروة الحيوانية يوضح معايير اختيار الأضحية السليمة قبل العيد

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إن الشكل الظاهري البسيط الذي يجب على المواطن اختيار الأضحية هو أن تكون الرأس متجهة لأعلى وليست لأسفل، لأن هذا يدل على الحيوية والنشاط والصحة، وعدم وجود إفرازات من الأنف والفم وأن لا يكون هناك تشققات أو تقرحات على اللسان.

وأضاف سليمان، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه عند المرور بالأيدي على منطقة الرقبة والظهر والصدر لا يجب أن نشعر بالعظام، بل الإحساس بالنسيج العضلي واللحوم لأنه يدل على نسبة تصافي عالية من اللحوم، ويجب ألا يكون بطن الحيوان ممتلئ أو متحجر.

وتابع، أنه عند لمس جلد الحيوان ومحاولة انتزاع الفرو من مكانة لا ينتزع بسهولة، ولا يوجد آثار لإسهال على القدم الخلفية وأن يكون الحيوان نشيطا، مؤكدا على أن الوزارة توفر التحصينات والرعاية البيطرية ونجوب كل القرى والمزارع لفحص الحيوانات، وأنه تم عمل حصر للثروة الحيوانية لأول مرة في مصر وأصبح لدينا خريطة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية.