أقل من السوق.. أسعار الأضاحي واللحوم بمنافذ وزارة الزراعة
كتب:
سمر إيهاب
06:34 م | الإثنين 20 يوليو 2020
أعلنت وزارة الزراعة طرح أضاحي العيد، ما بين العجول والخرفان والماعز، بجانب أنواع اللحوم المختلفة، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، وتستعرض "الوطن" الأسعار كالتالي:
أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة
سعر الأضحية البقري: 55 جنيهًا للكيلو القائم.
سعر الأضحية الجاموسي القائم: 50 جنيهًا للكليو القائم.
سعر الخروف: 58 جنيهًا للكيلو القائم.
سعر الماعز: 60 جنيهًا للكيلو القائم.
أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة
وحددت الوزارة أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبوفتيك بـ105 جنيهات للكيلو.
وحددت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 5 مواصفات لخروف العيد، لتجنب شراء الأضاحي المصابة بالأمراض، يمكن قرائتها من هنــــــــــا.