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أقل من السوق.. أسعار الأضاحي واللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

كتب:

سمر إيهاب
06:34 م | الإثنين 20 يوليو 2020
أضاحي العيد

أضاحي العيد

أعلنت وزارة الزراعة طرح أضاحي العيد، ما بين العجول والخرفان والماعز، بجانب أنواع اللحوم المختلفة، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، وتستعرض "الوطن" الأسعار كالتالي:

أسعار الأضاحي بمنافذ وزارة الزراعة

سعر الأضحية البقري: 55 جنيهًا للكيلو القائم.

سعر الأضحية الجاموسي القائم: 50 جنيهًا للكليو القائم.

سعر الخروف: 58 جنيهًا للكيلو القائم.

سعر الماعز: 60 جنيهًا للكيلو القائم.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة 

وحددت الوزارة أسعار اللحوم الكندوز والضاني والبوفتيك بـ105 جنيهات للكيلو.

وحددت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، 5 مواصفات لخروف العيد، لتجنب شراء الأضاحي المصابة بالأمراض، يمكن قرائتها من هنــــــــــا.

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