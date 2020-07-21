فيديو.. منافذ وزارة الزراعة: تخفيضات على اللحوم تصل لـ25%

قال يوسف محمد، مسؤول عن إحدى منافذ وزارة الزراعة، إنه يوجد ضغط كبير على شراء اللحوم هذه الفترة خصوصا مع قرب عيد الأضحى المبارك، كاشفا عن أن الأسعار ملائمة، فسعر الكيلو للضاني والكندوز 105 جنيهات، أما الأضحية الحية الكيلو الضاني بـ60 جنيها والكندوز الحي بـ56 جنيها، وهناك إقبال كبير من الجمهور على منافذ وزاري الزراعة خصوصا وأن الوزارة تطرح اللحوم بأسعار مخفضة جدا.

وأضاف محمد خلال حديثه مع درية عاطف مراسلة قناة "إكسترا نيوز" أنه يوجد خط ساخن للحجز والدليفري حتى المنازل تسهيلا على المواطنين في ظل ظروف فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإقبال على شراء اللحوم كبير جدا منذ نحو 10 أيام.

وشرح محمد أن حجز الأضاحي يكون عبر الخط الساخن للمركز مباشرة أو من مركز البحوث الزراعية، شارحا أن المنتجات الغذائية جميعها متوفر بشكل كبير لتلبية احتياجات الجمهور من جميع المنتجات الغذائية خصوصا وأن الجمهور يثق كثيرا بمنتجات وزارة الزراعة وجودتها والاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة.

وكشف محمد أن التخفضيات في الأسعار قد تصل لـ20% و25%، مع توافر اللحوم على مدار اليوم بشكل كبير وبكميات فائضة.