الاحتلال يُفعل منظومة دفاعية جديدة في الضفة الغربية "حدود ذكية فتاكة"

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دشّن منظومة أجهزة متطورة وكاميرات جنوب الضفة الغربية المحتلة أطلق عليها اسم "حدود ذكية وفتاكة"، بهدف رصد تحركات الفلسطينيين ومنع أي عمليات إطلاق نار أو طعن محتملة.

وبحسب ما رصدته وكالة "معا" الفلسطينية فإن ضابط إسرائيلي قال إنه: "جرى إدخال تحسينات على المنظومة قبل نصبها في جنوب الضفة الغربية، وملاءمتها لهذه المنطقة، وأجريت تجارب عليها، تناولت سيناريوهات متنوعة، بدءا من عمليات طعن وحتى عمليات إطلاق نار من داخل بيوت".

وأضاف: "بإمكاني القول إن المنظومة نجحت في الامتحان وبكافة السيناريوهات، وهي عملياتية وستساعد كثيرًا في الحفاظ على نسيج حياة سليم في المنطقة".

ويطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على المنظومة اسم "حدود ذكية وفتاكة"، ويجري نشرها في جنوب الضفة الغربية ضمن خطة "تنوفا" الأمنية لرئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي، ركّب مثل هذه المنظومة بشمال الضفة الغربية في العام الماضي.