شوقي شامخ فنان تخلى عن "الميري" بحثا عن الفن والإبداع

"أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدا"، مبدأ فضّل أن يتعامل به الفنان شوقي شامخ، الذي ولد في مثل هذا اليوم 25 يوليو من عام 1949، حيث كان عاشقًا للفن، إلا أنه دخل في دوامة الوظيفة بناء على رغبة والده لتأمين مستقبله، لكنه لم يستلسم لـ "الميري" طويلًا، وارتمى في أحضان معشوقته لتحقيق أحلامه في مجال التمثيل.

تجارب فنية كانت بمثابة إرهاصات قام بها شوقي شامخ، وغالبيتها كانت تعرض في عدد من الدول العربية، ولكنها لم ترض طموحه الفني، ولم يشار إليه بالبنان، فشعر بالحزن، وبدأ اليأس يدب في قلبه، الأمر الذي جعله يعزم النية والتفكير في الهجرة للخارج، وبمرور الوقت يضع القدر أمامه الكاتب والسيناريست أسامة أنورعكاشة، وتجمع الصداقة بينهما.

لقاء شوقي شامخ بـ "عكاشة" غيّر مجرى حياته الفنية، ليقدم معه الكثير من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا، منها مسلسل أرابيسك، للمخرج جمال عبدالحميد، وتجسيده شخصية المهندس شريف ظاظا، ومسلسل ليالي الحلمية، للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، وتجسيده شخصية كمال خِلة.

واشرك "شامخ" في مسلسل زيزنيا، للمخرج جمال عبدالحميد، وجسد شخصية نسيم الانتهازي، ومسلسل لما التعلب فات، مع المخرج محمد النجار، وجسد شخصية خيري، ومسلسل النوة، للمخرج محمد فاضل وجسد شخصية اللول، ومسلسل الشهد والدموع وجسد شخصية مكرم، ومسلسل المصراوية للمخرج إسماعيل عبدالحافظ، والذي شهر بالتعب خلال تصوير دوره في الجزء الثاني للمسلسل، ليُنقل إلى المستشفى حيث تبين إصابته بجلطة دخل على إثرها في غيبوبة جعلته يفارق الحياة يوم 26 مارس عام 2009.

ما يقرب من 195 عمل فني، شارك فيها الفنان شوقي شامخ، منها أفلام "كتيبة الإعدام، البحث عن سيد مرزوق، البحر بيضحك ليه، ليه يابنفسج، أسرار البنات، أربعة في مهمة رسمية، البيه البواب، البريء، شادر السمك، ملف في الأداب"، وكان "لمح البصر" أمام حسين فهمي، وأحمد حاتم، آخر أفلامه والذي لم يستكمل تصويره وعرض بعد وفاته.

ومن الأعمال الدرامية التي شارك فيها شوقي شامخ، "الدالي، ريا وسكينة، رجل في زمن العولمة، لقاء ع الهوا، كناريا وشركاه، الحاوي، حلم الجنوبي"، ومن أشهر أدواره "إفرايم سولومون" بمسلسل رأفت الهجان، للكاتب صالح مرسي، وإخراج يحيى العلمي.

ومع عادل إمام، قدم شوقي شامخ أكثر من عمل فني، منها أفلام "الإنسان يعيش مرة واحدة، أنا اللي قتلت الحنش، خلي بالك من عقلك"، ومسرحية شاهد ماشافش حاجة.

عرف الحب قلب شوقي شامخ، عندما رأى مذيعة النشرة الفرنسية نيفين صلاح الدين، ليتزوجا وينجبا أبناءهما "أحمد، وبيرين" التي تعمل حاليًا مذيعة بقطاع الأخبار.

عاش شوقي شامخ حياته هادئًا بلا مشاكل مع أي من زملاءه، محبًا للجميع، راضيًا بخطواته، والتي بالرغم من ثراءه الفني لم يخرج منها إلا القليل.