رحلة الذهب خلال أسبوع تقترب من أعلى سعر له عالميا

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 26 يوليو، بسبب إغلاق البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والصاغة، وذلك على خلفية تذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في الآونة الأخيرة.

وواصلت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعها، لتحقق رقم قياسي جديد على المستوى المحلي، ليقترب من الوصول لأعلى سعر في تاريخه عالميًا، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا، حيث أن أسعار الذهب حققت ارتفاعًا خرافيًا، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالقاهرة، إن أسعار الذهب على بعد خطوة من الوصول لأعلى سعر في تاريخه محليا وعالميا، موضحًا أن أعلى سعر عالمي للذهب كان 1917.9 دولار للأوقية، وتحقق يوم 22 أغسطس 2011، أي أن الفارق بين السعرين 17 دولارا فقط.

وترصد "الوطن" متوسط أسعار أعيرة الذهب بالسوق المصرية خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم السبت 25 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 845 و847 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 724 و 726 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيهًا.

أسعار الذهب الجمعة 24 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 845 و847 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 724 و 726 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيهًا.

أسعار الذهب الخميس 23 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 961 و 963 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 841 و 843 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 721 و 723 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و744 جنيهًا.

أسعار الذهب الثلاثاء 21 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 935 و937 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 818 و820 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 701 و703 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و560 جنيهًا.

أسعار الذهب الإثنين 20 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 919 و921 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 804 و808 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 689 و691 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و448 جنيهًا.

أسعار الذهب الأحد 19 يوليو

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و424 جنيه.

أسعار الذهب السبت 18 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و424 جنيه.

أسعار الذهب الجمعة 17 يوليو

سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعًا بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 915 و918 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 801 و803 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 687 و688 جنيهًا.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و424 جنيه.