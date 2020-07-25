أسعار الذهب اليوم السبت 25-7-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الذهب في محلات الصاغة، اليوم السبت الموافق 25 يوليو، بعد ارتفاعها أمس لتحقق رقم قياسي جديد على المستوى المحلي، ليقترب من الوصول لأعلى سعر في تاريخه عالميًا، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 966 و968 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 845 و847 جنيها.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 724 و726 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيها.