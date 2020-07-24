الذهب يواصل صعوده ويقترب من أعلى سعر في تاريخه عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، لتحقق رقم قياسي جديد على المستوى المحلي، ليقترب من الوصول لأعلى سعر في تاريخه عالميًا، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا.

وحققت أسعار الذهب ارتفاعًا خرافيًا لليوم الخامس على التوالي، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية في نهاية معاملات اليوم الجمعة الذي يوافق 24 يوليو، ووصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا محليًا إلى 847 جنيها، بفارق سعر حوالي 4 جنيهات عن معاملات صباح اليوم.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات والمجوهرات بالقاهرة، إن أسعار الذهب على بعد خطوة من الوصول لأعلى سعر في تاريخه محليا وعالميا، موضحًا أن أعلى سعر عالمي للذهب كان 1917.9 دولار للأوقية، وتحقق يوم 22 أغسطس 2011، أي أن الفارق بين السعرين 17 دولارا فقط.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت صعود ارتفاعا، مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 845 و847 جنيهات، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 724 و 726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيهًا.