"س و ج".. الوطنية ترد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات الشيوخ

تيسيرا على الناخبين المصريين في الخارج، نشر الموقع الإلكتروني للهية الوطنية للانتخابات عددا من الأسئلة الشائعة بشأن تصويت المصريين في الخارج والإجابة عليها، وتستعرض "الوطن" كل ما يتعلق بإجراء انتخابات المصريين في الخارج.

س: هل يمكنني التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خارج جمهورية مصر العربية دون التسجيل المسبق؟

ج: في حالة عدم اتخاذك إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن تتمكن من الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

س: هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

ج: إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فقط، بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.

س: متى يمكنني التسجيل للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خارج جمهورية مصر العربية؟

ج: على كل ناخب مصري مقيم بالخارج أن يسجل رغبته في التصويت، ويحدد بعثة جمهورية مصر العربية التي يتبعها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg)، وذلك خلال الفترة من 25 يوليو 2020 وحتى 31 يوليو2020. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

س: كيف يمكنني التسجيل لتغيير لجنتي الانتخابية لمكان خارج مصر؟

ج: يمكنك التسجيل من خلال رابط "طلب التصويت بالخارج" تحت قائمة "المصريون بالخارج" وذلك على الموقع الرسمي الهيئة الوطنية للانتخابات.

س: لم استخرج من قبل بطاقة رقم قومي. ماذا أفعل؟

ج: من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق. ويمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة / القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

س: ليس لدي جواز سفر مصري، ماذا أفعل؟

ج: يمكنك استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل علما بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية. وجدير بالذكر أن عند إرسال صوتك بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي ساري الصلاحية.

س: بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التسجيل؟

ج: يمكنك التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي

س: ماذا أضع في خانة "محل الميلاد" إذا كنت ولدت خارج مصر؟

ج: يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

س: أجد صعوبة في إدخال البيانات باللغة العربية، ماذا أفعل؟

ج: يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي واسم الأم (Virtual Keyboard)، وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية.

س: بعد إرسال بياناتي تظهر لي رسالة بأن اسم الوالدة خطأ.

ج: في حالة ظهور رسالة تفيد وجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء على سبيل المثال الهمزات (ا/أ/ء)، ى/ي، ه/ة ..إلخ

س: بعد إرسال الطلب أدركت أني أدخلت أحد البيانات بشكل خطأ، ماذا أفعل؟

ج: لا توجد أي مشكلة يمكنك إعادة إدخال البيانات مرة أخري.

س: بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

ج: لا تقلق سيتم إرسال رقم التسجيل على البريد الإلكتروني الخاص بك والمسجل بالبيانات الخاصة بك.

س: ما هو موعد تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؟

ج: يبدأ التصويت في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباح يوم 9 يوليو 2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم 10 يوليو220 بالتوقيت المحلي للدولة التي يقيم فيها الناخب، أما بجولة الإعادة يبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباح يوم 6 سبتمبر2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم 7 سبتمبر2020 بالتوقيت المحلي للدولة التي يقيم فيها الناخب.

ويتمكن الناخب من تحميل الإقرار الخاص به وبطاقات الاقتراع وإرسالها للبعثة الدبلومتاسية التي سجل نفسه للتصويت بها بالبريد أثناء هذه الفترات فقط، ولن تقبل أي أصوات تاريخ إرسالها خارج هذه الفترات، علما بأن البعثات سوف تستمر في استقبال الأصوات حتى الساعة التاسعة مساء من يوم 12 يوليو2020 بالجولة الأولى ويوم 9 سبتمبر2020 بجولة الإعادة طالما كان تاريخ وساعة الإرسال المختومين على الظرف بمعرفة مكتب البريد الحكومي في الفترة التي حددتها الهيئة للتصويت.