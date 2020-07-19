الوطنية للانتخابات: استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن استبعاد أي مرشح مخالف أمر وارد، فالهيئة لاتجامل أحدًا، مضيفا، "ليس هناك مايمنع من إعلان اللجان العامة عن حصر الأعداد، وليس إعلان النتيجة".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن عقب إعلان التيجة يكون فوز مرشح بعينه، والأخير بعدها يتجه إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات، وأي طعن يكون أمام محكمة النقض المصرية.

وذكر أن قرار النقض يكون ملزما فيما بعد، ونحن ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء، وأن قرارات الهيئة العادية فيغير أمور النتيجة، الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفى رسالته للناخبين قال: "انزلوا صوتكم هيوصل، فهناك قاض على كل لجنة، ومتابعة مستمرة من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ووجود نواب عن المرشحين داخل اللجان، بالإضافة لفرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بحضور وسائل الإعلام ومندوبي المرشحين".

وذكر أنه بعد ظهور النتيجة يتم الطعن أمام محكمة النقض، وفيما يخص قرارات الهيئة يتم الطعن عليها أمام المحاكم الإدارية بكل محافظة.