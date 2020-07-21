الوطنية للانتخابات: الاقتراع في "الشيوخ" على يومين لزيادة نسب المشاركة

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية، بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

وأوضح لاشين إبراهيم، أن الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية، للانتهاء من باقي الخطوات التي يتضمنها الجدول الزمنى والإجرائي، لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تبدأ غدا الأربعاء، مرحلة الفصل في الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري بالنسبة للمرشحين المستبعدين الذين لم يرد أسماؤهم في القائمة المبدئية، التي تستمر حتى يوم الجمعة.

وتابع "إبراهيم": أن الهيئة عقب استلامها للأحكام الصادرة من القضاء الإداري في الطعون الانتخابية -إن وجدت- سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين الفردي والقائمة، وإعلانها في 26 يوليو، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض، حتى يوم 28 يوليو، ثم نشر التنازلات في 29 يوليو.

وأشار رئيس الوطنية للانتخابات، أن بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 26 يوليو، تبدأ الدعاية الانتخابية ويمارس المرشح دعايته وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا الالتزام بمحظورات الدعاية، ويستمر ذلك حتى يوم 8 أغسطس، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي، الذي تحظر فيه الدعاية.

على أن تتم عملية الاقتراع في الخارج على يومين هما 9 و10 أغسطس، فيما يتم التصويت في الداخل يومي 11 و12 أغسطس، وتكون جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخذ قرارا بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، على مدار يومين، وذلك ليكون هناك إقبالا كبيرا من المصريين على الانتخابات، وزيادة المشاركة في التصويت.