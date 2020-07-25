5 أسئلة حسمتها الحكومة حول الوحدات المخالفة والتصالح

أصدرت وزارة التنمية المحلية تعليماتها للوحدات المحلية بالتفاعل مع طلبات المواطنين، وقبول أي من طلبات التصالح على مخالفات البناء وفق القانون، وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، أهم الأسئلة التي حسمتها الحكومة حول الوحدات المخالفة والتصالح، التفاصيل الكاملة لحالات مخالفات البناء، المخالفات المحظور التصالح فيها، الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح، شروط التصالح، إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء، التي شغلت اهتمامات الجمهور خلال الفترة الماضية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

هل يتم إعفاء صاحب العقار من المخالفة القانونية في حالة التصالح؟

لم يتم إعفاء مالك العقار وصاحبه من المخالفة القانونية، حيث يقوم اتحاد الملاك بالتقديم على طلب التصالح للمخالفة، ثم يتم محاسبة صاحبة العقار على مخالفته الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

من له الحق في التقديم على طلب التصالح؟ وهل يجوز تقديم طلب التصالح على جزء مخالف من المبنى وليس المبنى بأكمله؟

ـ من الممكن أن يقوم صاحب الشقة الواحدة أو مجموعة من الشقق أو اتحاد ملاك العقار تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

ـ يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه دون الإلزام بالتصالح على المبنى بأكمله.

ما هي الحالات المحظور فيها التصالح على البناء؟

يحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية:

1- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

3- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

4- تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ما هي شروط التصالح على مخالفات البناء؟

1- ألا تكون المخالفة أخلت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

2- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

3- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

4- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

5- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

6- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

7- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على مساحة الشوارع المحدده من جهة الحي.

8- ألا تكون المخالفة ناتجه عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

إجراءات التظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء

ووفقا للقانون يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض، بالإجراءات الآتية:

ـ يجب أن يقدم التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.

ـ تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام مقيدين بنقابة المهندسين.

ـ ويجري البت في التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

ـ ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.