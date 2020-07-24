التتنمية المحلية: 120 ألف مخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص بالمدن

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه منذ بداية يوم 8 يوليو الجاري حتى 21 يوليو الجاري جرى إزالة 5123 حالة تعدِ على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن الدولة دخلت الموجة رقم 16 في إزالة التعديات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الدولة المصرية استردت أكثر من مليون متر مربع من الأراضي التي بني عليها، كما استردت الدولة 108 آلاف فدان و188 قيراطا و225 سهما من خلال 2331 حالة إزالة على أراضي زراعية.

وأردف: "بالنسبة للرسومات الإنشائية فإن هناك 20 ألف مخالفة في المدن ومخالفات الردود 40 ألف في المدن و10 آلاف في القرى، أما مخالفات بناء السطح بالكامل فهي 80 ألف مخالفة في المدن و20 ألف للقرى، وبالنسبة لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص له فهي 120 ألف طلب جدية تصالح و30 ألف طلب جدية تصالح".