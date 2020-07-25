ضوابط الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ

بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الأحد، الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ، ينطلق مارثون الدعاية الانتخابية المقيدة بعدة ضوابط في ظل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، ترصدّها «الوطن» كالآتي:

مواعيد الدعاية الانتخابية

- تنطلق الدعاية اليوم الأحد مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

- تستمر الدعاية الانتخابية لمدة 14 يومًا.

- يبدأ الصمت الانتخابي يوم السبت 8 أغسطس الساعة 12 ظهراً.

المباح والمحظور في الدعاية

- يُسمح بالدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية.

- يمكن الاعتماد على مكبرات الصوت في الدوائر الانتخابية.

- يمكن تعليق اللافتات الدعائية وفق ما تسمح بها المحليات.

- يحظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا.

- تمنع الدعاية داخل المساجد.

سقف إنفاق المرشحين

- 500 ألف جنيه سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الفردي في الشيوخ.

- 5 ملايين حدًا أقصى للإنفاق على الدعاية لقائمة التي تضم 35 مرشحًا و2.5 مليون الحد الأقصى لقائمة الـ15 مرشحًا.

- المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك المحددة من قبل هيئة الانتخابات.

- يودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله.

- يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة بيانًا بالمبالغ ومصدرها وأوجه الإنفاق.

- تتولى الجهة التي تكلفها الهيئة بمراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافه.