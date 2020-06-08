رئيس البرلمان: قوانين الانتخابات ستضم ضوابط الدعاية الانتخابية

اعترض الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق بالجلسة العامة المنعقدة الآن، على إعفاء الهيئات الحكومية والعامة من دفع رسوم الإعلانات، مشيرا إلى أن هذا يتصادم مع مبدأ المساواة.

وتساءل "عبد العال"، عن مدى تطبيق الضوابط التي سيضعها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، والذي سيتم إنشاؤه طبقا للقانون الجديد، على الدعاية الانتخابية، قائلا: "ضوابط الدعاية الانتخابية سيتم وضعها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، عند مناقشة مشاريع قوانين الانتخابات".

ومن جانبه رد ممثل الحكومة، علي اعتراض الدكتور علي عبد العال قائلا: "الإعلانات التى تقوم بها الهيئات العامة تكون خدمة للمواطنين وللمصلحة العامة، ولذلك يتم إعفاؤها من الرسوم".