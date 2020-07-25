رفض طعون 7 مرشحين وتأييد استبعادهم من انتخابات الشيوخ بالشرقية

رفضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أشرف عمران رئيس المحكمة، الطعون المقدمة من 7 من مرشحين لمجلس الشيوخ، على قرار استبعادهم من كشوف الترشح.

وأيدت المحكمة، قرار لجنة تلقي طلبات الترشيح باستبعادهم من كشوف المرشحين لعدم استيفاء الأوراق.

والمستبعدون هم: أمل محمود ربيع البحطيطي، رنا عطالله، إسماعيل إبراهيم محمد، عصام مختار زكي، سيد محمد محمد سيد، صلاح الدين أحمد عطية عبدالرحمن، ومحمد سعد السيد علي.

وكانت المحكمة، قررت في وقت سابق قبول 13 طعنا ووقف القرار الصادر بشأن استبعادهم من كشوف المرشحين بالنظام الفردي.

كما قررت إحالة الطعن المقدم ضد أحد مرشح القائمة لمنطقة شرق الدلتا، لهيئة مفوضي الدولة، مع الاستمرار في العملية الانتخابية.