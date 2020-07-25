مركز بحثي روسي يشارك في مناقصة عالمية لتوريد لقاح ضد كورونا

تقدم مركز "تشوماكوف" الروسي لبحوث وتطوير اللقاحات المناعية، اليوم، بطلب للمشاركة في مناقصة دولية لمنظمة الصحة العالمية تتعلق بتوريد لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير عام المركز التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أيدار إيشموخاميتوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "تقدمنا ​​بطلب للمشاركة في المناقصة الدولية لمنظمة الصحة العالمية لتوريد اللقاحات ضد الفيروس التاجي".

وأضاف إيشموخاميتوف: "مركزنا يعتبر المورد الوحيد للقاحات في روسيا، حيث أنه معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، ويقوم بتصدير اللقاحات إلى أكثر من 50 دولة في العالم".

وأوضح إيشموخاميتوف: "سنقوم بتصدير لقاحات الفيريون الكامل المضادة لفيروس كورونا إلى السوق الدولية، بعد تلبية احتياجات السوق الروسية منه".

وأعلن إيشموخاميتوف، في وقت سابق، أن مركز "تشوماكوف" يخطط لإنجاز التجارب قبل السريرية على لقاحه ضد الفيروسات التاجية بحلول أغسطس من هذا العام، وإكمال الاختبارات السريرية في يناير 2021.

ويعد مركز "تشوماكوف" أحد المؤسسات العلمية الرائدة في العالم في مجال علم الفيروسات الطبية، بما في ذلك دراسة التهاب شلل الأطفال وغيره من عدوى الفيروسات المعوية، والتهاب الدماغ والفيروس التاجي والتهاب الكبد الفيروسي.