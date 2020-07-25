كليتشدار أوغلو: استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرا داهما بسبب أردوغان

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم، إن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرًا داهمًا بسبب سياسة رئيس النظام رجب طيب أردوغان وتحالفه مع قطر، مضيفًا: "لماذا نعمل نحن والدوحة هي من يجني المال؟" وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح أوغلو، خلال كلمته في المؤتمر العام الـ37 لحزب الشعب الجمهوري، أن المسؤولين سوف يحاسبون عن كل الجرائم التي يرتكبونها في حق المواطنين، مؤكدًا أن حزب الشعب سوف يصبح هو الحزب الحاكم الذي لا يخشي من المسائلة أو التفتيش وراءه، "لأننا لا نتلقى عمولات من دول أجنبية".

وتبدأ اليوم انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري وسط توقعات بفوز رئيس الحزب الحالي، زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، واستمراره في رئاسة الحزب بدعم وتوقيع من 80 رئيس بلدية.