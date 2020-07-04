صحف تركيا تكشف سبب اختيار أردوغان لسفير أنقرة لدى الدوحة: المحسوبية

كشفت الصحافة التركية عن سبب اختيار وزارة الخارجية بأوامر من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للسفير محمد مصطفى جوسكو، لتولي منصب سفير أنقرة الجديد لدى قطر.

وأكدت الصحف التركية أن القرار يفضح نهج المحسوبية والفساد في اختيار المناصب الكبرى بـ"تركيا أردوغان"، وأن السفير الجديد هو الشقيق الثالث لكل من رئيس بلدية إسنالار الحالي ونائب رئيس بلدية أدي يامان السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بزعامة أردوغان، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24" التركية، إن سفير أنقرة الجديد لدى قطر، محمد مصطفي جوكسو، الذي جرى تعيينه في منصبه بناء على أوامر مباشرة من أردوغان، قبل زيارته المفاجئة لقطر، هو شقيق رئيس بلدية أسنالار التابعة لمحافظة إسطنبول ونائب رئيس المجلس المحلي بالمدينة عن حزب العدالة والتنمية، محمد توفيق جوكسو.

وأضافت الصحيفة التركية، أن الأخ الأكبر محمود توفيق جوكسو، نائب بلدية أدي يامان عن حزب العدالة والتنمية في دورتيه الـ21 و22.

وأوضحت "تي 24"، أن محمد توفيق جوكسو، معروف بعدائه الشهير لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، ودائمًا ما يرفض الكثير من المشاريع التي يقترحها الأخير.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قرار تعيين السفير الجديد، الذي أعلنه رئيس الجمهورية التركي فقد جرى تعيين عائشة هلال سيان، الأخت الكبرى لوزيرة الأسرة فاطمة باتول سيان، مسؤولة بسفارة الكويت.