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محمود مسلم

مقتل مسلحين اثنين جراء اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

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(أ.ش.أ)
02:05 م | السبت 25 يوليو 2020
عناصر من لاشرطة الهندية

عناصر من لاشرطة الهندية

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم، مقتل مسلحين اثنين جراء اشتباكات مع قوات الأمن في ضواحي مدينة "سريناجار" الواقعة بولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مسؤول بالشرطة قوله: "إن قوات الأمن شنت عملية بحث في إحدى المناطق الواقعة في ضواحي مدينة "سريناجار" عقب تلقيها معلومات تفيد بتواجد مسلحين في المنطقة".

وأشار المسؤول، إلى أن الاشتباكات اندلعت عقب قيام المسلحين بإطلاق النيران على القوات، فيما لم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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