واشنطن توقف منح التأشيرات للطلاب الدارسين عبر الإنترنت

أعلنت شرطة الهجرة الأمريكية أن الطلاب الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرة دراسية لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة، إذا كانت حصصهم التعليمية تجري فقط عبر الإنترنت، وهو ما قد يكون عليه الحال في العديد من الجامعات بسبب وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتبع خطًا متشددًا ضد الهجرة غير الشرعية، وعلقت منح العديد من التأشيرات في سياق جائحة "كوفيد-19"، في بداية يوليو، إلغاء تأشيرات الطلاب المسجّلين في مؤسّسات تعليمية قررت بسبب الجائحة إعطاء حصصها التعليمية كاملة عبر الإنترنت.

وتقدمت جامعتا هارفرد وإم آي تي تدعمهما مؤسسات تعليمية أخرى، بطعن في القرار الذي أثار الجدل، وتراجعت عنه الحكومة الجمهورية بعد ذلك.

وأعلنت شرطة الهجرة، أمس الجمعة، أن "الطلاب في وضع ما بعد 9 مارس، لن يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة لمتابعة الدروس في مدرسة أمريكية في بداية العام الدراسي إذا اتبعت برنامجًا عبر الإنترنت بنسبة مئة بالمئة".

وقبل تفشي الوباء، كان من المستحيل بالفعل الحصول على تأشيرة طالب لمن يتبع حصصًا تعليمية عبر الإنترنت فقط.

وأشار معهد التعليم الدولي، إلى تخطّى عدد الطلاب الأجانب في العام الدراسي 2018-2019 في الولايات المتحدة المليون طالب.