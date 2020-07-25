حملات ضبط الأسواق بسوهاج: 111 محضرا وضبط 5.5 طن أرز غير صالح للاستهلاك

أعلنت محافظة سوهاج تحرير 111 محضرا تموينيا متنوعا، وضبط 5.5 طن أرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة خلال الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لضبط الأسواق والأسعار ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك.

حيث قامت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، خلال حملة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق بتحرير 12 محضرا تموينيا متنوعا منها "7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضران نظافة، و3 محاضر محلات مدارة بدون ترخيص".

وفي مركز ومدينة ساقلتة، جرى تحرير 16 محضرا متنوعا ما بين صحة، وتموين، وإشغالات، وبيئة، خلال حملة مكبرة لضبط الأسعار وحماية المستهلك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، 9 محاضر بيئة، وذلك خلال حملة استهدفت المدينة، وقريتي جهينة الشرقية وعنيبس، كما جرى تحرير 12 محضرا متنوعا خلال المرور على محلات الجزارة والمحلات التجارية منها "محضران عدم إعلان أسعار، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و4 محاضر إشغال طريق، ومحضر نظافة، و3 محاضر عدم ترخيص، ومحضر استخدام أسطوانة بوتاجاز منزلي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بضبط 5.5 طن أرز مجهول المصدر، وإعدام 20 كيلوجرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان أسعار، وعدم حمل شهادة صحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، حملة مكبرة على الأسواق بالمدينة والقرى التابعة، أسفرت عن تحرير 41 محضرا متنوعا منها "4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و10 محاضر عدم إعلان مواعيد تشغيل المخابز، و9 محاضر نقص وزن، ومحضري بون صرف، ومحضر عدم وجود ميزان حساس، و15 محضرا متنوعا للباعة الجائلين".

وفي مركز ومدينة طهطا، جرى تحرير 17 محضرا تموينيا متنوعا منها "5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر تموين، ومحضران تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، ومحضر ذبح خارج السلخانة، و6 محاضر إشغال طريق"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.