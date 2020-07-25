زعيم المعارضة التركية: سياسة أردوغان وحزبه دمرت بلادنا

هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم، رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن سياسة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم تدمر الدولة التركية، مضيفًا أنه لا يمكن أن تحكم تركيا بقبضة رجل واحد، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأضاف كليتشدار أوغلو، خلال كلمته في المؤتمر العام الـ37 لحزب الشعب الجمهوري، أن هدف الحزب الأول هو تقوية النظام البرلماني من خلال دستور جديد.

وتبدأ اليوم انتخابات رئاسة حزب الشعب الجمهوري وسط توقعات بفوز رئيس الحزب الحالي، زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، واستمراره في رئاسة الشعب بدعم وتوقيع من 80 رئيس بلدية.