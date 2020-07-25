فرج عامر: الإنجازات الكبرى داخل "العلمين الجديدة" تؤهلها لتكون محافظة

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الإنجازات الكبرى داخل مدينة العلمين الجديدة التي تتم حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الفكرة العبقرية في إنشاء هذه المدينة العالمية تؤهلها لتكون محافظة، مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تحويل مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي إلى محافظة لتكون المحافظة رقم 28 في مصر.

وقال عامر في بيان له أصدره، اليوم، إن مدينة العلمين الجديدة ستكون واحدة من أفضل وأهم المدن على مستوى العالم كله مطالبا من الحكومة تنظيم الرحلات السياحية الداخلية وأيضا الرحلات لسياح العالم لزيارة مدينة العلمين الجديدة والتعرف عن قرب على المشروعات القومية العملاقة داخل هذه المدينة الرائعة، مؤكدا على أن مدينة العلمين الجديدة سوف تعمل على إحياء منطقة الساحل الشمالي بأسرها من محافظة الإسكندرية وحتى منطقة السلوم.

وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة استغلال منطقة الساحل الشمالي في إنشاء عدد من المناطق الصناعية لاستغلال الإمكانيات والثروات الطبيعية داخل هذه المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالصناعات الزراعية التصديرية والصناعات الطبية وغيرها من الصناعات الأخرى، مؤكدا أن هذه المنطقة ستكون مؤهلة لتغيير التركيبة السكانية داخل مصر نظرا لأنها منطقة واعدة وبكر وقادرة على توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية وجذب السكان من الوادي والدلتا إليها.

كما طالب المهندس محمد فرج عامر بإعطاء أولوية قصوى لتوسعة بعض المسافات الضيقة على الطريق الساحلي من محافظة الإسكندرية حتى محافظة مطروح.