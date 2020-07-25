"س و ج" كل ما تريد معرفته عن وظائف المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، استمرار فتح باب التقديم للعمل في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2020/2021، حتى 6 أغسطس المقبل، وذلك لوظائف مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال، معلم مساعد رياض أطفال، معلم (Math)، معلم (Science)، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي.

يمكن التقديم عن طريق الدخول على الصفحة المخصصة للتقديم من هنــــــــا.

وتستعرض "الوطن" الإجابات عن أبرز الأسئلة الخاصة بالتقديم للمدارس اليابانية، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص المدارس، كالتالي:

ماهي المستندات المطلوبة قبل البدء في طلب التقدم؟

بطاقة الرقم القومي السارية لمدة 6 أشهر من تاريخ التقديم.

أصل شهادة التخرج.

أصل شهادة الدراسات العليا إن وجدت.

أصل أي شهادات علمية أخرى في مجال التخصص إن وجدت.

شهادات الخبرة محلية أو دولية إن وجدت.

شهادات حضور مؤتمرات علمية في مجال التخصص إن وجد.

ما هي المراحل التعليمية التي سيتم تشغيلها في المدارس المصرية اليابانية العام الدراسي 2020/2021؟

سيتم تشغيل مراحل رياض الأطفال (الأولى والثانية) والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي فقط.

هل هناك معايير جديدة لاختيار العاملين بالمدارس المصرية اليابانية تختلف عن العام السابق؟

نعم، حيث تم وضع معايير اختيار المديرين والمعلمين، وستكون عملية التقدم والاختيار إلكترونية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم.

هل سيتم عمل مقابلات شخصية للمديرين والمعلمين وما هي مقومات الاختيار؟

نعم، سيتم عمل مقابلات شخصية للحاصلين على أعلى الدرجات ممن استكملوا طلب التقدم بنجاح وستقوم اللجنة بإجراء مقابلة شخصية لكل متقدم لكل وظيفة لتقييم مهارات التواصل، مهارات العرض والتقديم، مهارات التفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات، مهارات القيادة، المهارات المتعلقة بمجال التخصص، المظهر العام.

ماهي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين؟

أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي، أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي.

أن يكون لدى المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبته في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها على أن تكون الخبرة في مرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية.