فيديو.. تامر حسين بصحبة عمرو مصطفى: "صاحب فضل في مشواري"

قبل ما نتكلم ف أى كواليس الراجل ده صاحب فضل كبير فى مشوارى الفنى أول واحد قدمنى لمطربين ونجوم الوطن العربى فى ٢٠٠٥ وأمِن بموهبتى وراهِن عليا وغامِر فى أول البوماته بنزولى معاه ب ٧ أغانى الملحن العبقرى المتميز عمرو مصطفى وياما ربنا كرمنا( بنيتنا الصافيه) بنجاحات كبيرة وب اذن الله مكملين ... بس السؤال ياترى عمرو كان بيغنى ايه ( فى الكواليس)