فيديو.. تامر حسين بصحبة عمرو مصطفى: "صاحب فضل في مشواري"

نشر الشاعر تامر حسين، فيديو يجمعه بالملحن عمرو مصطفي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حسين: "قبل ما نتكلم في أي كواليس الراجل ده صاحب فضل كبير فى مشواري الفنى أول واحد قدمني لمطربين ونجوم الوطن العربي في 2005 وأمِن بموهبتي وراهِن عليا وغامر في أول ألبوماته بنزولي معاه بـ 7 أغانى الملحن العبقرى المتميز عمرو مصطفى وياما ربنا كرمنا بنيتنا الصافية بنجاحات كبيرة وبإذن الله مكملين".