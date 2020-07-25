رئيس التحرير

محمود مسلم

فيديو.. تامر حسين بصحبة عمرو مصطفى: "صاحب فضل في مشواري"

كتب:

بسمة عبدالستار
03:26 م | السبت 25 يوليو 2020
الشاعر تامر حسين

الشاعر تامر حسين

نشر الشاعر تامر حسين، فيديو يجمعه بالملحن عمرو مصطفي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حسين: "قبل ما نتكلم في أي كواليس الراجل ده صاحب فضل كبير فى مشواري الفنى أول واحد قدمني لمطربين ونجوم الوطن العربي في 2005 وأمِن بموهبتي وراهِن عليا وغامر في أول ألبوماته بنزولي معاه بـ 7 أغانى الملحن العبقرى المتميز عمرو مصطفى وياما ربنا كرمنا بنيتنا الصافية بنجاحات كبيرة وبإذن الله مكملين".

 

اقرأ المزيد:

تامر حسين يروي كواليس "حالفين بعون الله": كتبتها في ربع ساعة

تامر حسين لمهاجمي مدحت العدل: بلاش تنشغلوا بالدنيا

تامر حسين مهنئا والدته بعيد الأم: صاحبة الفضل الأول والأخير بعد ربنا

تامر حسين يكشف لـ"الوطن" كواليس تأليف أغنية مكانك في قلبي