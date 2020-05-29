تامر حسين لمهاجمي مدحت العدل: بلاش تنشغلوا بالدنيا

علق الشاعر الغنائي تامر حسين، على الانتقادات الموجهة من بعض جماهير الكرة المصرية للكاتب مدحت العدل، قائلًا: "أستاذى الشاعر الكبير والسيناريت المُبدع دكتور مدحت العدل يعني الفن والأخلاق والااحترام والشهامة والذوق كله، واللي مايعرفك يجهلك يادكتور".

وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحقيقة إنى بااعتبر كُل آل العدل عيلتى وأهلى وعمامى وخلانى وإخواتى وتحديداً الله يرحمه أستاذ سامى العدل والمنتج الكبير جمال العدل و أستاذ مدحت العدل وإخواتى المخرج العبقرى ماندو العدل وأخى وصديقى الملحن أحمد العدل".

وتابع: "شهادة حق الناس دى ماشفتش فى جمالهم وفى جدعنتهم وولاد أصول وولاد بلد وأكبر من أى مهاترات وكلام خايب نابع من تعصب أعمى، ومابتكلمش على انتماءات، لك مطلق الحرية شجع اللى تشجعه بحُب، ده حقك وتحترم، بس الكبير له احترامه ومقامه، دى مبادئ عارفينها من وإحنا أطفال، إلا الخوض فى الأعراض، شجع اللى تشجعه انت حُر ليك مطلق الحُرية، أنا بتكلم فى مبدأ وإنسانية.. بلاش تنشغلوا بالدنيا اوى كده احنا ف أيام ماحدش عارف مين فينا حايقابل ربنا قبل التانى".