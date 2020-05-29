تامر حسين لمهاجمي مدحت العدل: بلاش تنشغلوا بالدنيا
كتب:
أحمد حسين صوان
10:59 م | الجمعة 29 مايو 2020
علق الشاعر الغنائي تامر حسين، على الانتقادات الموجهة من بعض جماهير الكرة المصرية للكاتب مدحت العدل، قائلًا: "أستاذى الشاعر الكبير والسيناريت المُبدع دكتور مدحت العدل يعني الفن والأخلاق والااحترام والشهامة والذوق كله، واللي مايعرفك يجهلك يادكتور".
وكتب تامر حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحقيقة إنى بااعتبر كُل آل العدل عيلتى وأهلى وعمامى وخلانى وإخواتى وتحديداً الله يرحمه أستاذ سامى العدل والمنتج الكبير جمال العدل و أستاذ مدحت العدل وإخواتى المخرج العبقرى ماندو العدل وأخى وصديقى الملحن أحمد العدل".
وتابع: "شهادة حق الناس دى ماشفتش فى جمالهم وفى جدعنتهم وولاد أصول وولاد بلد وأكبر من أى مهاترات وكلام خايب نابع من تعصب أعمى، ومابتكلمش على انتماءات، لك مطلق الحرية شجع اللى تشجعه بحُب، ده حقك وتحترم، بس الكبير له احترامه ومقامه، دى مبادئ عارفينها من وإحنا أطفال، إلا الخوض فى الأعراض، شجع اللى تشجعه انت حُر ليك مطلق الحُرية، أنا بتكلم فى مبدأ وإنسانية.. بلاش تنشغلوا بالدنيا اوى كده احنا ف أيام ماحدش عارف مين فينا حايقابل ربنا قبل التانى".