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أحكام نهائية في 78 طعنا بانتخابات "الشيوخ" خلال ساعات

كتب:

محمد عيسى
02:28 م | السبت 25 يوليو 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

تعقد المحكمة الإدارية العليا، جلسة عاجلة لنظر الطعون المحالة من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإداري" للنظر في الشق العاجل في موضوع الطعون المقامة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتنظر المحكمة 78 طعنا مقاما، وخلال ساعات تفصل المحكمة في الطعون، وتصدر أحكام نهائية باته لا يجوز الطعن عليها.

وتتضمن الطعون ما بين الطعن على قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن على قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب أنواع الطعون، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح. 

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