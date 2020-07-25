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نجل حسين صبور يطعن على قرار استبعاده من انتخابات الشيوخ 

كتب:

محمد عيسى
02:45 م | السبت 25 يوليو 2020
مجلس الدولة

مجلس الدولة

أقام محمد عبدالرازق، المحامي، وكيلا عن أحمد حسين فايق والمستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا طالب فيه بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاد موكله من انتخابات مجلس الشيوخ.

واختصم الطعن الذي حمل رقم 54198 لسنة66 قضائية عليا.

 

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

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