طريقة تغيير المقر الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج في انتخابات الشيوخ

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، طريقة تغير المقر الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج، في انتخابات مجلس الشيوخ، كما أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه النسخة.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي، طريقة تغيير المقر الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج، البيانات المطلوبة، الرابط الخاص بتغير المقر الانتخابي، وخطوات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد المستعجل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة تغيير المقر الانتخابي للمصريين المقيمين بالخارج

ـ الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ref19-ocv/ocv-request.

ـ كتابة الرقم القومي للمواطن.

ـ الضغط على تغيير المقر الانتخابي للخارج.

ـ كتابة الاسم الرباعي (طبقا لبطاقة الرقم القومي).

ـ تدوين اسم الأم (الأول).

ـ تسجيل تاريخ الميلاد (طبقا لبطاقة الرقم القومي).

ـ تحديد محل الميلاد.

ـ تسجيل رقم جواز السفر المصري.

ـ ذكر جهة إصدار جواز السفر المصري.

ـ توضيح تاريخ إصدار جواز السفر المصري.

ـ كتابة تاريخ انتهاء جواز السفر المصري.

ـ رقم تليفون المنزل.

ـ تسجيل رقم التليفون المحمول.

ـ البريد الإلكتروني، حيث يتم الابلاغ عند إتاحة بطاقات الاقتراع للتصويت البريدي من الخارج عن طريق رسالة على هذا البريد الإلكتروني.

ـ تسجيل العنوان - السطر الأول.

ـ العنوان - السطر الثاني.

ـ تحديد المدينة المتواجد بها المواطن.

ـ تحديد المحافظة، الولاية، أو المقاطعة التابع لها المواطن.

ـ كتابة الرمز البريدي.

ـ اختيار الدولة.

ـ اختيار السفارة او القنصلية.

ـ الإقرار بأن جميع البيانات التي تم تسجيلها بهذا النموذج حقيقية وليس بها أي تلاعب وأن المواطن علي علم كامل بنصوص القانون.

خطوات تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد المستعجل

ـ دخول الناخب على موقع هيئة الانتخابات لتسجيل بياناته، والبعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها اعتبارا من 25 وحتى 31 يوليو الجاري.

ـ بعد التسجيل سيظهر للناخب رقم كودي، يستطيع من خلاله المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، يومي 9 و10 أغسطس المقبل.

ـ يدخل الناخب كوده يومي 9 أو 10 أغسطس ستظهر له قائمتين بالترشيح الفردي، والقائمة، يطبع الناخب القائمتين ويختار مرشحيه، ثم يضع القائمتين بظرف مغلق.

ـ يظهر للناخب اقرار على موقع هيئة الانتخابات، يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية، وعلى الناخب طباعة الاقرار والتوقيع عليه.

ـ يرفق الإقرار مع صورة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر، وصورة من الإقامة الخاصة، أو صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق بظرف أخر.

ـ يغلق الناخب المظروف، ويرسله فور الانتهاء من التصويت عبر البريد المستعجل، للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، حتى يصل هذا المظروف، لمقر البعثة الدبلوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس.