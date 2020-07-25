مصدر أمني عراقي: مقتل جندي جراء انفجار غرب مدينة هيت

قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إن جنديا قتل في انفجار غرب مدينة هيت الواقعة غرب البلاد، موضحًا، في تصريح خاص لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن الجندي قتل جراء انفجار دراجة مفخخة في الصحراء غرب مدينة هيت الواقعة على بعد حوالي 70 كم غرب مدينة الرمادي في وسط البلاد.

وأضاف المصدر- طلب عدم الكشف عن اسمه - أن التفجير وقع أثناء قيام قوات الجيش بتنفيذ مهام عسكرية في الصحراء هيت، دون أن يشير إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

ويأتي هذا الانفجار في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات العسكرية، ومن بينها إضرام مسلحين مجهولين، النيران في ثلاث شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الديوانية جنوب العراق.