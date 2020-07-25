المرصد السوري: تركيا تواصل الدفع بالأطفال في ساحات القتال

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار تركيا في نقل دفعات جديدة من المرتزقة الذين أتت بهم من سوريا إلى مدينة مصراتة الليبية في تحد للمطالب الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار وخرق القرارات التي تمنع نقل المرتزقة والميليشيات إلى ليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأعلنت لجنة العقوبات الأممية أن تركيا أرسلت ما بين 7000 و 15000 مرتزق من سوريا إلى ليبيا، وقالت اللجنة في تقرير لها إن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة بسبب خرق تركيا لحظر التسليح.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن أعداد المرتزقة الذين ذهبوا إلى ليبيا ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق سوري من بينهم 350 طفلًا دون سن الـ18 وعاد نحو 6000 إلى سوريا بعد انتهاء عقودهم في ليبيا.