التنمية المحلية تطالب أصحاب الوحدات المخالفة بالإبلاغ عن ملاك العقارات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن مالك أي عقار مخالف يرفض التصالح في مخالفات البناء سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، داعيا أصحاب الوحدات السكنية المخالفة إلى الإبلاغ عن صاحب العقار حتى يتم القبض عليه وإلزامه بالتصالح وسداد قيمة جدية التصالح.

وأضاف قاسم لـ "الوطن" أن على أصحاب الوحدات السكنية التضامن فيما بينهم وإرغام صاحب العقار على تقديم طلب التصالح أو الإبلاغ عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار إلى أن من يسدد قيمة جدية التصالح يحصل على نموذج 3 يبين أنه جار انتظار اللجنة الفنية لمعاينة المخالفة، وفي حال اتمام إجراءات التصالح تخصم أي مخالفة سابقة على العقار، ونسبة 25% قيمة جدية التصالح من مبلغ التصالح ويحق للمتصالح سداد المبلغ على أقساط لمدة 3 سنوات دون فائدة.

وأكد أن باب التصالح مفتوح وعلى المخالفين التوجه إلى الجهة التابعين لها سواء وحدة محلية وخلافه لسداد مبلغ جدية التصالح وإلا سيتم إزالة المخالفة بعد انتهاء مدة التصالح.