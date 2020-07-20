التنمية المحلية تكشف مصير المحلات والأسواق بعد أزمة كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن دور المناسبات من قاعات الأفراح والعزاء لم يتحدد قرار بشأنها ومازالت مغلقة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وذلك تفاديا لأي تجمعات تساهم فى انتشار المرض.

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أن الأسواق الشعبية لن تعود مرة أخرى للعمل، مؤكدا أنه تم غلق تلك الأسواق لمنع أي تجمعات في ظل أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أي محاولات في بعض الأماكن لإقامة الأسواق يتم فضها على الفور.

وتابع، أنه جار الاستفادة من أزمة كورونا فيما بعد فى اتخاذ قرارين على الأقل وهما التوسع بشأن إقامة الأسواق الحضارية بها كل وسائل الأمان والسلامة المهنية والقضاء على أي عشوائيات، ومنع إقامة أى أسواق عشوائية، بالاضافة إلى الاتجاه لتحديد مواعيد لفتح وغلق المحال فيما بعد أزمة كورونا لتنظيم الأمور وعدم تركها كما كانت فى السابق تعمل على مدار 24 ساعة، وإزالة الإشغالات وأى مظاهر فوضى فى تشغيل المحلات.

وشدد على أن الوزارة مستمرة فى متابعة التصدى لأى مخالفات أو ممارسات خاطئة على الفور، حيث توجد تعليمات لرؤساء الأحياء بالحفاظ على الانضباط بالشوارع ومنع أي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى لأى منطقة أو حى أو شارع.