إجمالي الناتج المحلي لشينجيانغ الصين يبلغ 91.4 مليار دولار أمريكي

بلغ إجمالي الناتج المحلي لمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين 641.28 مليار يوان (حوالي 91.4 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 3.3 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.

وخلال تلك الفترة بلغ ناتج القيمة المضافة للقطاع الزراعي بمنطقة شينجيانغ 44.04 مليار يوان، بزيادة 4.6% على أساس سنوي، بينما بلغ ناتج القيمة المضافة للقطاع الصناعي 233.83 مليار يوان، بزيادة 8.1 بالمئة على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاء التابع للمنطقة.

وقال شيوي بين، رئيس مكتب الإحصاء بالمنطقة، إن ناتج القيمة المضافة للقطاع الخدمي ارتفع بواقع 0.1 بالمئة إلى قرابة 363.42 مليار يوان.

وأضاف شيوي: "بشكل عام، ظل اقتصاد شينجيانغ مستقرا خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع تدريجي في وتيرة نمو المؤشرات الاقتصادية الرئيسية".

وأوضح أن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مواصلة تطبيق التدابير الدورية للوقاية من الوباء والسيطرة عليه.