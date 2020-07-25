4 أسباب دفعت الإسرائيليين للتظاهر ضد نتنياهو

من المنتظر أن يخرج آلاف من الإسرائيليون، مساء اليوم، في تظاهرات لمطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة على خلفية تعامله مع أزمة جائحة «كورونا»، في إطار سلسلة من الاحتجاجات التي تتظاهر أمام منزل رئيس الحكومة الحالي، في الوقت الذي تعاملت فيه الشرطة بعنف، مستخدمة عدة وسائل لتفريقهم من بينها خراطيم المياه.

وترصد «الوطن» أسباب التظاهرات في إسرائيل:

- سياسات نتنياهو في مواجهة فيروس كورونا التي أسفرت عن فشل كبير أدى لإصابة الآلاف.

- قُدمت ضده لوائح اتهام بسبب فشله ما أدى إلى وجود أوضاعٍ اقتصادية سيئة.

- قفز معدل البطالة في إسرائيل من 3.4% في فبراير إلى 27% في أبريل الماضي.

- تقول اللجنة المشرفة على التظاهرات إنّ "هذه المظاهرة هي نتيجة 4 أشهر من الإحباط والمعاناة الحقيقيين نتجت عن شعور خطير بعدم اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الحكومة في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الإسرائيليون".