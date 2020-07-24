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تسجيل 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات في إسرائيل

إجمالي عدد الإصابات بلغ 32 ألفًا و94 إصابة

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أ ش أ
12:19 م | الجمعة 24 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

أعلن مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة فيروس كورونا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيل 1892 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع بذلك الحالات الخطيرة إلى 304.

وأوضح المركز، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 32 ألفًا و94 إصابة، في حين تماثل 25 ألفًا و792 شخصًا للشفاء.

وتوفي 3 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 443 وفاة.

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