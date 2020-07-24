تسجيل 1892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات في إسرائيل

أعلن مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة فيروس كورونا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تسجيل 1892 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع بذلك الحالات الخطيرة إلى 304.

وأوضح المركز، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 32 ألفًا و94 إصابة، في حين تماثل 25 ألفًا و792 شخصًا للشفاء.

وتوفي 3 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا 443 وفاة.